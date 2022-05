Un incontro pubblico tra i circoli del PD delle città commissariate negli ultimi mesi. E' l'iniziativa organizzata dai Dem per discutere sulla situazione politica nei comuni le cui amministrazioni sono state sciolte. Il summit si terrà domani, luned' 16 maggio, alle 18 presso la sede del PD di Torre Annunziata.

"La nostra provincia detiene il primato del numero di abitanti che vivono in Comuni sottoposti a questa misura prevista dalla normativa antimafia - afferma Paolo Persico, commissario cittadino del Pd oplontino. - Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Marano, Villaricca, Sant'antimo sono comuni sciolti, mentre altri, come Arzano,Caivano e San Gennaro vesuviano sono usciti da poco da un commissariamento. Sono quasi 300.000 cittadini pari al 10%della popolazione dell'intera area metropolitana compreso il Capoluogo. Un dato rilevante e allarmante". Torre Annunziata, il Pd riunisce tutti i segretari dei comuni sciolti per camorra L'appuntamento è per il prossimo lunedì in corso Vittorio Emanuele

L'incontro promosso dai circoli e dalla segreteria metropolitana di Napoli ha lo scopo di definire scelte e proposte precise ed incisive - si legge nella nota - che riguardano la formazione dei gruppi dirigenti e istituzionali del PD, il rilancio della partecipazione politica e democratica, gli strumenti per combattere corruzione condizionamenti criminali nelle istituzioni.

E' indispensabile - prima della fine della legislatura - approvare misure legislative per rendere più incisiva l'azione delle commissioni straordinarie in materia di rotazione e ricambio della macchina amministrativa, di utilizzo di risorse umane qualificate e motivate, di riorganizzazione e modernizzazione degli strumenti in grado di assicurare trasparenza e legalità. Insieme a questo bisogna introdurre scelte legislative e amministrative in grado di contrastare fenomeni di truffe, infiltrazioni e riciclaggio utilizzando la mole di lavori e commesse pubbliche private innescate dal PNRR che altre politiche economiche in campo" conclude la nota.

Su questo aspetto occorre una maggiore coesione delle forze politiche.

Ma il tema centrale della riflessione che il PD farà a partire dall'incontro di Torre Annunziata attengono alla sue responsabilità e al dovere di produrre innovazioni profonde nella cultura politica e nei gruppi dirigenti.

All'incontro parteciperà il Segretario metropolitano Marco Sarracino e saranno presenti rappresentanti dei diversi livelli istituzionali del Partito.

si allega la locandina- invito