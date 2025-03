L’accesso ai concorsi pubblici in Italia è regolamentato da normative specifiche che definiscono, fra gli altri requisiti, il titolo di studio utile alla candidatura per determinate categorie di concorso e di figure professionali ricercate. Si può partecipare a un concorso pubblico avendo conseguito solamente la licenza media? La risposta è sì, sebbene le opportunità di lavoro, in questi casi, siano limitate a pochi ruoli e posizioni professionali.



Profili professionali e requisiti



In linea di massima, e come ben approfondito su https://www.concorsipubblici.com/, i concorsi pubblici si possono suddividere in varie categorie professionali, ciascuna delle quali prevede un differente livello di istruzione. Chi ha la licenza media può accedere esclusivamente a posizioni lavorative rientranti nella categoria “B” della Pubblica Amministrazione, ovvero in quei ruoli che non richiedono un diploma.

I profili professionali del pubblico impiego accessibili a coloro che hanno la licenza media sono:



- Collaboratore Amministrativo

Un collaboratore amministrativo può essere chiamato a svolgere attività di archiviazione documentale, gestione pratiche burocratiche, assistenza al personale amministrativo. Conoscenze e competenze informatiche possono fare la differenza nelle possibilità di accesso a queste posizioni.



- Operatore Tecnico

Nel pubblico impiego gli operatori tecnici comprendono gli operatori ecologici e i manutentori, ruoli per i quali non è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore. Dunque, è sufficiente aver conseguito la licenza media, purché si abbiano altri requisiti (per esempio spesso è richiesta la patente B), una formazione pratica e competenze specifiche.



- Personale aggiunto ai servizi generali

In questa categoria rientrano collaboratori della Pubblica Amministrazione che svolgono mansioni di assistenza e supporto a svariati uffici pubblici (per esempio custodi, portieri, ecc.). In tali casi è richiesta la capacità di lavorare in squadra, flessibilità e disponibilità ad esercitare varie attività.



- Addetti alla vigilanza

La licenza media da diritto alla partecipazione a concorsi pubblici per addetti alla vigilanza e addetti alla pubblica sicurezza, purché i candidati soddisfino determinati requisiti psicofisici e anagrafici.



Titoli di studio e concorsi: cosa dice la Legge



I bandi dei concorsi pubblici esplicitano di volta in volta tutta una serie di caratteristiche, competenze e attribuzioni richieste ai candidati. Fra queste, sono sempre evidenziati i titoli di studio e formazione necessari a finalizzare la partecipazione al concorso stesso. Ancora, sono sempre e soltanto i bandi a specificare le modalità di selezione e i termini di scadenza per la presentazione delle candidature. Ecco perché leggere con particolare attenzione un qualsiasi bando di concorso pubblico risulta sempre un passaggio irrinunciabile per la presentazione di una candidatura valida e aderente al ruolo.

Inoltre, occorre prepararsi al meglio delle proprie possibilità per affrontare gli esami, che possono includere test scritti, esercitazioni pratiche, colloqui orali. Come già accennato in precedenza, le opportunità di inserimento nel pubblico impiego per i possessori di licenza media sono complessivamente limitate. Tuttavia non mancano, specie nelle amministrazioni locali di Comuni, Province e Regioni su tutto il territorio nazionale. Vale la pena tenere d’occhio la pubblicazione dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale e nei siti dedicati al mondo della Pubblica Amministrazione.