Doppio premio per il Quarto Circolo Didattico “Cesaro” di Torre Annunziata al concorso della Regione Campania dedicato alla memoria della Shoah. Questa mattina si è tenuta la consegna dei premi alle scuole vincitrici del bando intitolato “Shoah: comprendere è impossibile, conoscere è necessario”.

Grande soddisfazione per la scuola di Torre Annunziata che ha presentato due lavori, entrambi premiati. Il primo posto in una graduatoria di 51 scuole da tutta la regione, per l'elaborato "Mai più" che ha totalizzato 100 punti su 100. Secondo premio inoltre, con un punteggio di 94, per il corto "In che ordine non importa". Un riconoscimento importante per il corpo docente che ha lavorato al progetto, coordinando i piccoli studenti.

A ritirare il premio questa mattina al Centro Direzionale dalle mani dell'assessore regionale alla Pubblica Istruzione Lucia Fortini la dirigente Maria Pisciuneri che ha accompagnato le maestre Elisa Ricciardi, Emma Ruggiero e Silvana Giordano.

L’iniziativa della Regione si è collocata nell’ambito della L.R. n. 26 del 2016 (“Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”, istituita con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale e culturale, contribuendo così alla costruzione di una nuova identità europea ispirata a principi come solidarietà, inclusione sociale, sostenibilità, benessere. Una cornice valoriale che rientra nei 17 Obiettivi dello Sviluppo sostenibile inclusi nell’Agenda internazionale 2030 dell’ONU e della Carta per l’Educazione alla Cittadinanza Democratica e ai Diritti Umani adottata dai Paesi membri del Consiglio d’Europa nel 2010.

Sul piano locale, il Concorso ha inteso rafforzare il valore dell’adesione italiana alla ricorrenza internazionale del 27 gennaio di ogni anno, riconosciuto quale “Giorno della Memoria” – data di abbattimento dei cancelli di Auschwitz che pose fine alla ‘Shoah’, così chiamata per indicare persecuzione, deportazione e sterminio del popolo ebraico ad opera delle leggi razziali emanate dal regime nazista.