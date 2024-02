"Finalmente - spiega - un risultato è stato portato a casa grazie anche all'intervento delle varie associazioni di categoria e dei consorzi come quello che presiedo, le cui istanze hanno trovato accoglimento". Il settore è "fondamentale" per il Paese tutto e, in particolare, per la Campania, "che è leader in Italia del fiore reciso e, dopo gli olandesi, è la regione europea che ne produce di più, con più di 400 varietà di fiori diversi", afferma Malafronte.

Definisce la legge delega sul florovivaismo un provvedimento "molto importante", rimarcando la "grande attenzione" che è stata riservata al settore. A conversare con la Dire è Vincenzo Malafronte, presidente del Consorzio Produttori Florovivaisti Campani e presidente Coldiretti della sezione di Castellammare di Stabia (Napoli).

"Finalmente - spiega - un risultato è stato portato a casa grazie anche all'intervento delle varie associazioni di categoria e dei consorzi come quello che presiedo, le cui istanze hanno trovato accoglimento". Il settore è "fondamentale" per il Paese tutto e, in particolare, per la Campania, "che è leader in Italia del fiore reciso e, dopo gli olandesi, è la regione europea che ne produce di più, con più di 400 varietà di fiori diversi", afferma Malafronte. Coldiretti e florovivaisti in piazza a Bruxelles, stop burocrazia e misure per il reddito Malafronte: “Serve la revisione della Pac, vogliamo risposte tempestive alle esigenze di tutta l’Agricoltura”

Proviene dal territorio ragionale, secondo i dati appresi dalla Dire tramite il consorzio, il 24% di fiori recisi prodotti sull'intero territorio nazionale. Il florovivaismo impiega oltre 20mila addetti diretti, a cui aggiungere l'indotto, per un totale di 1200 aziende campane e un fatturato da mezzo miliardo di euro.

"Il florovivaismo - ricorda Malafronte - in Campania ha numeri rilevantissimi, basti pensare che la stragrande maggioranza dei fiori che vediamo a Sanremo, o il green carpet del Festival, viene prodotta in Campania. I nostri fioristi sono delle vere eccellenze, e tanti giovani si affacciano al nostro settore".