La Protezione civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 12 di domani, mercoledì 27 marzo, alle 12 di giovedì 28 marzo, su tutta la Campania. Su queste zone si prevedono precipitazioni, anche a carattere di intenso rovescio o temporale. E' attualmente in vigore un precedente avviso di allerta meteo di colore Giallo emanato ieri dalla stessa Protezione civile regionale e valido fino alle 20 di oggi solo sulla fascia costiera. La criticità riprende a partire dalle 12 di domani: "Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale".

La Protezione civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 12 di domani, mercoledì 27 marzo, alle 12 di giovedì 28 marzo, su tutta la Campania. Su queste zone si prevedono precipitazioni, anche a carattere di intenso rovescio o temporale. E' attualmente in vigore un precedente avviso di allerta meteo di colore Giallo emanato ieri dalla stessa Protezione civile regionale e valido fino alle 20 di oggi solo sulla fascia costiera. La criticità riprende a partire dalle 12 di domani: "Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale". Casillo (Pd): Restiamo concentrati sulle opere da realizzare per la Campania Il capogruppo dem in consiglio regionale: "Un tema da affrontare è il crescente astensionismo,