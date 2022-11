Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata in particolare in corso Vittorio Emanuele III, nelle vie Caracciolo, De Simone, Cuparella, Pastore e in piazza Imbriani. Evento con 300 persone senza autorizzazione, denunciato gestore discoteca Il fatto avvenuto nel vesuviano: seconda sanzione in pochi giorni

Nel corso dell’attività sono state identificate 226 persone, di cui 95 con precedenti di polizia, controllati 121 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo; inoltre, sono state contestate 5 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione elevando sanzioni per 6874 euro.