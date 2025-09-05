Coppa Italia Serie D, Savoia-Paganese l’8 ottobre: derby al Giraud
Una sfida dal sapore speciale a Torre Annunziata
05-09-2025 | di Redazione
VERSIONE ACCESSIBILE DELL'ARTICOLO
Sarà il derby tra Savoia e Paganese a infiammare i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D. La sfida si giocherà in gara secca martedì 8 ottobre alle ore 15 allo stadio Alfredo Giraud. In caso di parità al 90’, come da regolamento, si andrà direttamente ai calci di rigore.
Calcio. Serie D, Savoia nel gruppo con Sicilia e Calabria
Svelati i gironi: Pompei nel gruppo con Puglia e Basilicata. Il Calendario l'8 agosto
Il Savoia di mister Catalano si è guadagnato l’accesso al turno eliminando l’Afragolese ai rigori, mentre la Paganese ha superato l’Ischia. Per i tifosi si preannuncia una sfida dal sapore speciale, con due piazze storiche del calcio campano una di fronte all’altra.
Sondaggio
Risultati
Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App. Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK Notizie"