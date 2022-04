Cala ancora l'incidenza in Campania per il Covid. Secondo i dati del bollettino dell'Unità di crisi della Regione i positivi di oggi sono 6.179 su 36.826 test con una quota del 16,77% rispetto al 17,10% precedente. Si registra una vittima. I ricoverati in terapia intensiva sono 35 (meno 2) mentre i posti in degenza occupati passano da 708 a 710 (più 2). Coronavirus. Il bollettino: terapie intensive in aumento in Campania Altri 6 morti. Cresce il tasso di positività

