Sono 1626 i tamponi positivi nelle ultime 24 ore in Campania. Il dato fornito dall’Unità di Crisi della Regione è su un totale di 14286 tamponi. Di questi 195 sono sintomatici.

Sale in numero dei guariti (1843), mentre i morti sono 42 (18 nelle ultime 48 ore e 24 in precedenza non registrati). Il numero delle persone attualmente contagiate è di 155319 unità.

I posti letto occupati di terapia intensiva sono 182 su 656, mentre quelli in degenza 2141 su 3160.