Non smette di salire, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 6.018 i neo positivi al Covid su 23.623 test esaminati. Ieri il tasso di positività era pari al 24,56%, oggi raggiunge il 25,47%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Anche negli ospedali si registra un aumento di ricoveri sia nei reparti di terapia intensiva con 16 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri), sia soprattutto in degenza con 322 posti letto occupati (+17 rispetto a ieri).