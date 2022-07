Resta piuttosto stabile il tasso di incidenza in Campania. Sono 9.167 i neo positivi al Covid, in Campania, secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, su 42.745 test esaminati. ieri il tasso di incidenza era pari al 21,92% oggi è pari al 21,44%.

Sette i decessi nelle ultime 48 ore; 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali calano i ricoveri in terapia intensiva con 33 posti letto occupati (-3 rispetto a ieri) ; calo ancora più netto in degenza con 666 posti letto occupati (-16 rispetto a ieri).