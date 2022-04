Sale, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino della Regione, sono 6.627 i neo positivi al Covid su 37.067 test esaminati. Ieri l'indice di contagio era pari al 16,91%, oggi è al 17,87%. Coronavirus. Il bollettino: in Campania calano incidenze e terapie intensive Una vittima nelle ultime 24 ore

Nove i deceduti nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono tre deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali restano stabili a 30 i ricoveri in terapia intensiva; leggero aumento in degenza con 698 posti letto occupati (+2 rispetto a ieri).