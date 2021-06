Resta piuttosto stabile, in Campania, l'indice di positività. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania sono 218 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 5692 tamponi molecolari esaminati. Un numero di test nettamente inferiore al solito visto che ieri era un giorno festivo: da qui l'aumento conseguenziale dell'indice di positività che passa dal 2,98% al 3,82%.

Otto i decessi - 6 nelle ultime 48 ore e due in precedenza ma registrati ieri - e 789 le persone guarite. In merito alla situazione negli ospedali, calano i ricoveri in intensiva (ieri 55 ed oggi 54) e in maniera più netta in degenza (ieri 624 ed oggi 594).