Calano i numeri di tamponi effettuati e positivi in Regione Campania. I nuovi positivi sono 891 di cui solo 109 sintomatici in presenza di un numero non elevato di tamponi, 14109

Il bollettino dell'Unità di crisi segnala 11 vittime. Su 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, quelli occupati sono 119