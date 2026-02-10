L’Italia continua a peggiorare nella classifica dell’Indice di percezione della corruzione (CPI) nel settore pubblico. Il punteggio nazionale passa da 54, registrato nel 2024, a 53 nell’edizione 2025 diffusa oggi da Transparency International.

Il Paese si colloca così al 52° posto su 182 Paesi/territori nel mondo e al 19° nell’Unione Europea, dove la media dei punteggi è di 62 su 100. Tra i membri dell’OCSE, l’Italia si piazza al 31° posto su 38.

Secondo Transparency International, il sistema italiano di prevenzione della corruzione risente delle conseguenze dell’indebolimento delle misure anticorruzione, come la depenalizzazione dell’abuso d’ufficio. Nel 2024 il Paese aveva registrato la prima inversione di tendenza dal 2012, dopo una crescita di tredici anni che aveva portato a un incremento complessivo di 14 punti.

A livello globale, la Danimarca mantiene il primo posto con 89 punti (su una scala da 0, massima corruzione percepita, a 100, minima corruzione percepita), mentre all’ultimo posto si conferma il Sud Sudan.

Il report segnala anche un peggioramento generale della corruzione a livello mondiale, con un aumento dei fenomeni corruttivi anche nelle democrazie consolidate. Tra i Paesi più colpiti da questa tendenza ci sono gli Stati Uniti (64), il Canada (75), la Nuova Zelanda (81), così come alcuni Paesi europei: Regno Unito (70), Francia (66) e Svezia (80).

In parallelo, molti Stati hanno introdotto restrizioni alla libertà di espressione, associazione e riunione. Dal 2012, 36 dei 50 Paesi che hanno registrato un calo significativo nei punteggi CPI hanno anche visto ridursi lo spazio civico.