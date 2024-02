La Champions League, si sa, è una competizione che porta due vantaggi essenziali per i club di calcio: la visibilità e gli introiti. La prima va ovviamente a favore del blasone, che consente anche di attirare calciatori più forti e più competitivi. Gli introiti, di riflesso, aiutano le società a mantenere un appeal elevato, consentendo loro di prevedere un monte ingaggi e un budget per i cartellini più alto. Ecco perché, ogni anno, la corsa ad un piazzamento tra i primi quattro posti in Serie A assume un rilievo tutt'altro che banale. Attualmente è il quarto posto ad essere al centro di una vivace contesa.

Il Milan al terzo posto

Il Milan al momento si trova al terzo posto in classifica, valevole l'accesso diretto alla prossima edizione della Champions League. Nonostante il pareggio rimediato contro il Bologna, i rossoneri possono ancora contare su un margine rassicurante, come sempre in ottica quarto posto. Il Milan si trova attualmente a 46 punti in classifica, con un vantaggio di 10 punti sulla quarta e di 11 punti sulla quinta. Si tratta di un vantaggio teorico, considerando che l'Atalanta quarta in classifica e la Fiorentina sesta devono ancora recuperare una partita.

Parlare di Champions blindata risulta comunque fuori luogo, non tanto per i punti di distacco (che sono tanti) ma per le brutte prestazioni che i rossoneri continuano ad alternare. La partita col Bologna è stata la prova schiacciante che, arrivati a oltre metà campionato, il Milan non ha ancora trovato le contromisure per risolvere il problema dei tantissimi gol incassati (ben 25, quasi il doppio della Juve seconda in classifica). Si parla soprattutto del sistema di gioco, che fa nascere delle evidenti spaccature tra i reparti.

I rossoneri sono comunque favoriti in questa corsa. Come detto, però, il rischio di venire invischiati nella lotta al quarto posto c'è, e non può essere trascurata. Toccherà dunque a Pioli trovare il modo di blindare la porta di Maignan.

La lotta al quarto posto è un giallo

Lo era già prima, ma adesso lo è ancor di più. Sono numerose le squadre che devono recuperare ancora una partita, e questo ovviamente aggiunge ulteriore incertezza alla classifica. Al momento è balzata al quarto posto l'Atalanta, che si è ripresa dopo un filotto di risultati negativi. Anche la Roma è in risalita e, considerando il suo blasone, può essere considerata come una delle principali candidate per il quarto posto.

Da non sottovalutare la Fiorentina che, pur avendo perso punti, è ancora lì, aggrappata al treno per la Champions, così come la Lazio e il Bologna. Leggermente più indietro il Napoli, ed è questa la vera notizia del campionato in corso: gli azzurri, infatti, non sono riusciti a trovare il bandolo della matassa dopo l'incredibile vittoria dello scorso campionato. Oggi la distanza dal quarto posto è ampia, e toccherà a Walter Mazzarri provare ad inseguire un obiettivo che la società considera fondamentale.

In definitiva, mai come quest'anno la lotta al quarto posto in Serie A si rivela appassionante e ricca di incognite, il che va sempre a favore dello spettacolo.