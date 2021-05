Etelberto Ziveri trionfa a Imola. Il runner della Torre Annunziata Trecase Run (presidente Alfonso Guida) ha conquistato il titolo di campione italiano master over 60. La vittoria è stata ottenuta sabato scorso sul tracciato “Enzo e Dino Ferrari” di Imola. Un percorso di 5 km da ripetere per 20 volte: “Berto” l’ha completato in 11 ore, 7 minuti e 35 secondi.

Non è nuovo a questi risultati. Decano dei runners torresi appartenente alla ASD torre Annunziata Trecase, Ziveri ha già partecipato a ben 13 gare sulla distanza dei 100 km, di cui per 10 volte alla classica "100 Km del Passatore". Inoltre ha terminato ben 135 tra maratone e ultramaratone in tutte le parte d Italia e del mondo. Naturalmente infinite sono le gare di mezza maratona e 10 km a cui ha partecipato.

Il direttivo dell’associazione Torre Annunzita Trecase Run si è complimentato con il suo campione: “A Berto, a cui tutti riconoscono la professionalità la tenacia la caparbia nel seguire i propri obiettivi, facciamo i nostri più fervidi auguri affinché sia solo il primo di altri meritato successi”.