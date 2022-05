Sono 15281 i test effettuati nelle ultime 24 ore in Campania, con 2062 nuovi positivi al covid. Tre i morti accertati. E’ quanto fornito dall’unità di crisi in merito all’emergenza sanitaria in corso. In calo la pressione sugli ospedali con 22 posti in terapia intensiva occupati (-1 rispetto a ieri) e 414 posti letto degenza occupati (-11 rispetto a ieri).

Sul fronte nazionale, sono sono 18.255 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 19.666. Le vittime sono invece 66, in calo rispetto alle 105 di ieri. Sono 721.575 le persone attualmente positive al Covid, 17.371 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.373.741 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 166.542. I dimessi e i guariti sono 16.485.624, con un incremento di 35.927 rispetto a ieri. Covid. Iss, incidenza ancora in calo: più alta per fascia dai 10 ai 19 anni Rilievo a 14 giorni per la fascia più giovane. Il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità

Sono 193.183 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 198.897. Il tasso di positività è al 9,4%, in lieve calo rispetto al 9,9% di ieri. Sono 250 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 14. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.348, ovvero 210 in meno rispetto a ieri.