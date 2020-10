“Oggi la Campania ha registrato 3186 persone positive al Covid su 18650 tamponi. E’ giunta l’ora di non perdere più tempo, ogni ora persa sono migliaia di contagi in più”.

Lo ha reso noto il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, nel corso del consueto aggiornamento settimanale sull’emergenza coronavirus.

De Luca ha fatto il punto della situazione ospedali, denunciando “sciacallaggio mediatico e demagogia” anziché produrre informazioni corrette. “Ci sono condizioni di stress per ricoveri e posti letto negli ospedali non per le terapie intensive", ha spiegato il governatore. “A marzo la punta più alta di ricoveri è stata di 622 ricoveri ospedalieri, già oggi abbiamo 1300 ricoveri. A marzo avevamo 4mila positivi oggi 40mila, molti moltissimi sintomatici ma voglio chiarire che gli asintomatici contagiano. Per le intensive a marzo la punta massima di ricoveri è stata di 135 - ha aggiunto - già oggi abbiamo 164 ricoveri e il peggio deve ancora venire. Ci stiano preparando a triplicare i posti di degenza e di terapia intensiva".

Ma la polemica centrale è sulle scelte di governo, due su tutte quelle sulla scuola e sui ritardi decisionali del governo: “Finora hanno adottato decisioni fatte con la logica del mezzo mezzo, che scontenta tutti e non risolve problemi. Questo evidenzia una sottovalutazione grave della pesantezza dell'epidemia oggi e quindi tempi di decisione incompatibili con la gravità dell'epidemia, sta perdendo tempo prezioso.

Altra Infine, sull’ipotesi di lockdown a Napoli, De Luca è stato perentorio: “Nessuno si permetta di immaginare misure mezze mezze, per il livello di gravità del contagio le uniche misure non solo serie ma efficaci sono misure di carattere nazionali. Il resto è tempo perso. Ci sono regioni nelle quali le percentuali sono enormemente superiori a Napoli. Nessuno dica oggi stupidaggini, le uniche misure sono di carattere nazionale, il resto sono cose intollerabili".