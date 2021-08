In Campania il tasso di positività aumenta dal 3,4% di ieri al 4,68% ma a fronte di un calo di test effettuati. I positivi sono 183 su un totale di 3.907 tamponi. 4 i morti nelle ultime 48 ore, altri due verificatisi in precedenza ma registrati ieri. Stabile l'occupazione delle terapie intensive (15), in leggero aumento i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 313 di ieri ai 317 di oggi.

Sul fronte nazionale, sono 3.674 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 5.664. Sono 24 invece le vittime in un giorno, in lieve aumento rispetto alle 19 di ieri. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.444.338, i morti 128.456. I dimessi e i guariti sono invece 4.187.186, con un incremento di 3.477 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 128.696 con un aumento di 168 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 74.021 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 160.870. Il tasso di positività è del 4,9%, in salita rispetto al 3,5% di ieri.

Sono 404 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 20 unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 32 (ieri erano 29). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.334, con un incremento di 172 unità rispetto a ieri.