Cala l'indice di contagio in Campania, stabili i ricoveri in terapia intensiva, in leggero aumento quelli nei reparti di degenza ordinaria. E' il quadro del bollettino di oggi dell'unità di crisi regionale per l'emergenza Covid. 301 sono i nuovi positivi su 19.455 tamponi per un tasso dell'1,54% rispetto al 2,61 di ieri. Una vittima nelle ultime 48 ore mentre altre 3 sono state registrate ieri ma sono dei giorni precedenti. In terapia intensiva 21 le persone, come ieri, 339 i ricoveri in degenza ordinaria, tre più di ieri.

Sul fronte nazionale, sono 4.021 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 2.800. Sono invece 72 le vittime in un giorno, ieri erano state 36. Superate le 130mila vittime in Italia dall'inizio della pandemia. In base ai dati del ministero della Salute, sono 130.027. I casi sono 4.613.214 mentre i dimessi e i guariti sono invece 4.360.847, con un incremento di 7.501 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 122.340, con un calo di 3.564 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 318.593 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 120.045. Il tasso di positività è all'1,3%, in calo di un punto rispetto al 2,3% di ieri. Sono 554 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, 9 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 29 (ieri erano 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.165, in calo di 35 rispetto a ieri.