Cala l'incidenza in Campania per il Covid.

Secondo i dati del bollettino dell'Unità di crisi della Regione i positivi di oggi sono 6.795 su 39.728 test con una quota del 17,10% in calo rispetto al 18,31% precedente. Brusaferro,: "Giù casi Covid tra i giovani ma salgono tra gli over 50" Il bilancio del Presidente dell'Istituto Superiore della Sanità

Sono 6 le vittime nelle ultime 48 ore più 1 registrata in ritardo. I ricoverati in terapia intensiva sono 37 (dato inalterato) mentre i posti in degenza occupati passano da 714 a 708 (meno 6).