Vaccini covid agli 'over 60'. Da domani in Campania partiranno le adesioni per le persone in fascia di età 60-69 anni. Sarà aperta quindi la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale, così come fa sapere l'Unità di Crisi, le convocazioni si attiveranno nei tempi più rapidi possibili, compatibilmente con l'arrivo dei vaccini, sottolinea.

Per l'adesione degli ultrasessantenni il link è: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino