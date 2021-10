Sono 303 i nuovi positivi al Covid in Campania su 19.052 test esaminati: il tasso di positività è dell'1,59 %, in lieve calo rispetto all'1,84 di ieri. Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi non si segnalano nuove vittime. I posti occupati in terapia intensiva salgono a quota 22 (+1), quelli in degenza calano a 206 (-6).

Sul fronte nazionale, sono 3.312 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 3.405. Sono invece 25 le vittime in un giorno, ieri (52). Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 92.749, con un calo di 903 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.679.067, i morti 130.998. I dimessi e i guariti sono invece 4.455.320, con un incremento di 4.187 rispetto a ieri.

Sono 355.896 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 293.469. Il tasso di positività è in calo allo 0,93%. Sono 432 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 3 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 27 (ieri erano 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.057, ovvero 61 in meno di ieri.