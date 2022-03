Sono 7.471 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 44.264 test eseguiti. Il tasso di incidenza scende ancora e si attesta al 16,87% dal 17,82% precedente. Nessuna vittima viene segnalata nel bollettino dell'Unità di crisi. L'occupazione dei posti letto aumenta in terapia intensiva (42, più 1 rispetto a ieri) e in degenza, con 656 ricoverati (+9).

Sul fronte nazionale, sono 59.555 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 73.357. Le vittime sono invece 82, in calo rispetto alle 118 di ieri. Sono 1.262.891 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 8.508 nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.364.723 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.782. I dimessi e i guariti sono 12.943.050, con un incremento di 52.022 rispetto a ieri.

Sono 384.323 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 504.185. Il tasso di positività è al 15,5%, in crescita rispetto al 14,5% di ieri. Sono 464 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.181, ovvero 158 in più rispetto a ieri.