Sono 9785 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 41.447 test effettuati per un tasso di contagio del 23,60%, in calo rispetto al dato fatto registrare ieri e pari al 27,15%. Cinque le persone decedute nelle ultime 48 ore. Sale ancora, invece, il numero delle terapie intensive occupate, che passano da 29 a 32 (+3) mentre segno meno per le degenze ordinarie che passano da 720 a 711 (-9). Campania, quarta dose è boom di richieste i farmacisti: 'Pronti a vaccinare' Il presidente Iorio: 'In provincia di Napoli da maggio mezzo milione di dosi'

Sono 20 milioni i contagi da Covid rilevati in Italia dall'inizio della pandemia, ovvero dal febbraio 2020 (precisamente 20.076.863). E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. I morti salgono a 169.846. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.448.550, rispetto a ieri 21.784 in più. I dimessi e i guariti sono 18.458.467, con un incremento di 69.489.