Sono 2135 i positivi al Covid in Campania sui 12460 test effettuati per un indice di positività pari al 17,13%, in leggero aumento rispetto al 16,58% registrato ieri. Salgono anche i ricoveri: quelli in degenza ordinaria passano da 252 a 263. In flessione invece le terapie intensive occupate che passano da 10 a 7. Tre i decessi, di cui uno nelle ultime quarantotto ore, gli altri due risalenti ai giorni precedenti ma registrati ieri.

E nella diretta facebook per fare il punto della situazione sul covid, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha spiegato che “la prossima settimana dobbiamo far partire una campagna di vaccinazione massiva con i vaccini esistenti per le residenze sanitarie e i soggetti fragili. Lo facciamo in attesa dell'arrivo dei vaccini resistenti alle varianti - ha spiegato - non vorrei che nell'attesa dell'attesa avessimo un'assenza di copertura vaccinale per i soggetti fragili". Covid. Rezza: “Aumento circolazione virus inizia essere sostenuto” Secondo il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute “occorre prudenza e vaccinarsi”

Nel frattempo, sul fronte nazionale sono 34.479, in diminuzione rispetto a ieri, i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 37.522), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 38, in aumento rispetto alle 30 di ieri. Il tasso di positività è al 18,8% (ieri era al 18,9%). I tamponi molecolari e antigenici sono 183.059, rispetto ai 198.119 di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.467.278 , come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 136 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 141), ovvero 5 in meno di ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 16. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.101 (ieri erano 3.849), ovvero 252 in più. Gli attualmente positivi sono 441.944. Dimessi e guariti sono 21.848.242, mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 177.092.