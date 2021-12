Torre Annunziata e Torre del Greco tremano per i contagi covid. I numeri continuano a salire con le festività natalizie. E’ il dato che emerge dai bollettini delle due città del vesuviano. Dopo i due morti di Boscoreale comunicati nella giornata di ieri, altre brutte notizie arrivano dal fronte sanitario.

A Torre Annunziata sono 71 i nuovi casi di contagio negli ultimi cinque giorni a fronte di 950 tamponi processati, con l’indice di positività che si attesta al 7,47 per cento. Al contempo si registrano ventisei guarigioni. Sono 143 i cittadini attualmente positivi. Sono 5.123 le persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 4.882 guarite e 98 morte.

L’incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100 mila abitanti, nella settimana che va dal 20 al 26 dicembre, è pari a 222,46 (il dato della Regione Campania è di 337,09); mentre la percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni è pari al 7,10%, 1,17 punti in più rispetto al dato regionale che si attesta al 5,93%.

Sul fronte vaccini, prosegue la campagna. Le dosi somministrate sino ad ora sono 62.049. I cittadini che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 25.047 (69%); quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 29.607 (82%). Mentre quelli che hanno ricevuto anche la terza dose sono 7.395 (percentuali pari al 20% in rapporto a 36.274 residenti over 12).

A Torre del Greco la situazione non migliora. A fronte di 34 guarigioni nelle ultime 24 ore, sono stati accertati ben 90 nuovi casi di positività, di cui 8 ripositivizzati. Il bilancio complessivo cittadino parla quindi di 556 cittadini attualmente positivi, dei quali 26 ricoverati in ospedale e gli altri 530 in quarantena domiciliare. I guariti totali dall’inizio della pandemia sono 8469, mentre i morti sono 178.