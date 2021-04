Continua a scendere la curva di contagio a Torre Annunziata. Il bollettino di oggi ha evidenziato 4 nuovi casi di contagio, a fronte di 84 tamponi processati. Numeri che portano l’indice di positività al 4,76 per cento. I guariti sono 14, mentre il numero di cittadini attualmente positivi al virus sono 112.

L’incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100 mila abitanti, nella settimana che va dal 19 al 25 aprile, è pari a 89,47 (il dato della Regione Campania è di 220,69); mentre la percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni è pari al 5,24 per cento, 4,8 punti in meno rispetto al dato regionale che si attesta al 10,04%.

Sale a 4.232 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 4.033 guarite e 87 morte.