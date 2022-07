"La situazione negli ospedali è drammatica. Abbiamo dieci volte più contagi rispetto a un anno fa, quattro volte più ricoveri nei reparti ordinari, un 20 per cento in più nelle terapie intensive dove tutto sommato si regge. Ma è' evidente per ragioni statistiche che arriveremo alla fine anche alle terapie intensive". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in occasione della manifestazione 'Laboratorio Sanità 20/30' a Città della Scienza. Il governatore campano ha sottolineato che "negli ospedali c'è una parte di personale medico contagiato e che dunque non va nei reparti e inoltre siamo ormai nel pieno del piano ferie del personale. Il personale è stremato, non ce la fa più. Covid, contagi 100 volte superiori rispetto a un anno fa Le parole del presidente dell'Agenas: "I pronto soccorso stanno esplodendo di casi"

Fra ferie, pensionamenti e personale contagiato noi facciamo fatica a reggere i reparti ordinari. Questo a Roma non lo sanno, è la realtà concreta che devono gestire le Regioni, e meno male. In questo Paese il 99 per cento del lavoro anti covid lo hanno fatto le Regioni, non Roma. Roma non ha fatto niente", ha concluso.