Continua a scendere l'incidenza media nazionale dei casi Covid in Italia. E De Luca è sicuro che la Campania entrerà in zona bianca dal 21 giugno. Tra una settimana verrà abolito il coprifuoco e si potrà tornare a sedere tra i ristoranti anche in comitiva.

Sono queste le ultime indicazioni della Regione Campania sull’emergenza coronavirus. I dati nazionali dicono che le regioni con l’incidenza più alta sono la Sicilia, la Basilicata e la Calabria mentre il Molise è la regione più virtuosa.

"Credo che dopo il 21 giugno saremo in zona bianca. Abbiamo avuto il livello più basso di positivi, sono 199, e se Dio vuole continueremo a scendere ". E' la previsione di De Luca che per una volta vede rosa. Ma nella sua diretta Facebook non perde occasione per fare ironia sulle fasce di rischio e i colori già più volte contestate. "Non voglio commentare la zona bianca, gialla. Lasciamo perdere perché mi fa male il fegato".

Rispetto alla somministrazione di Astrazeneca dopo il caso di Camilla morta a 18 anni, il governatore ribadisce "stiamo assistendo a una vicenda sconcertante, dal punto di vista della comunicazione, siamo di fronte a un vero e proprio disastro". In Campania comunque da due giorni AstraZeneca si somministra solo a chi ha più di 60 anni e sono stati cancellati gli Open Day.

"Siamo l'unico Paese nel quale la gestione del piano anti Covid non è affidata direttamente al ministero della Salute, negli altri Paesi l'aspetto organizzativo e logistico e la parte medico-scientifica sono in capo al ministero della Salute".

Tra una settimana comunque la Campania rientrerà tra le regioni a minor rischio, dopo che molte altre hanno già sperimentato la zona bianca.