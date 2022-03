"Il Governo ha deciso di porre fine allo stato di emergenza. Noi possiamo decidere di farlo con i decreti poi dobbiamo vedere se anche il Covid si attiene ai decreti. Il mio invito ai cittadini è sempre lo stesso, serve prudenza".

Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. "Siamo stanchi, dopo due anni abbiamo voglia di vivere e dobbiamo tornare a vivere -dice - ma serve massima attenzione, in altri paesi si sono accessi focolai, c'è l'omicron 2, e credo sia ragionevole che ognuno di noi mantenga comportamenti prudenti". Invita a portare la mascherina, De Luca e aggiunge: "Stiamo registrando un aumento di contagi e anche dei ricoveri in intensiva, piccoli numeri ma ci devono mantenere in guardia. Torniamo alla vita ma con prudenza".