"A fine marzo stop stato di emergenza. Ora bisogna riaprire l'economia" e "limitare l'esperienza didattica a distanza. Questo è ormai uno stato a cui siamo arrivati".

Il Cdm ha dato il via libera a "provvedimenti importanti che eliminano quasi tutte le restrizioni che hanno limitato i nostri comportamenti". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

"Voglio ringraziare anche tutti gli italiani per l'altruismo, la pazienza dimostrata in questi anni -ha poi aggiunto- Noi siamo spesso percepiti con scarso senso civico e invece siamo stati bravissimi in questa pandemia, occorre andare fieri. Un dato importantissimo sulle vaccinazioni è che grazie a vaccini sono stati evitati quasi 80mila decessi in più in italia nel solo 2021."Con il Consiglio dei ministri di oggi facciamo passi fondamentali verso la riapertura. Osserviamo con grande attenzione l'andamento della curva epidemica e siamo pronti ad adattare il nostro apparato alla sua evioluzione, anche in senso più espansivo, se è il caso. Ma attualmente abbiamo preso questi provvedimenti".