Bisognerà ancora attendere per la riapertura del pronto soccorso a Boscotrecase. A riferirlo è Gaetano D’Onofrio, direttore sanitario dell’Asl Na 3 Sud.

“Il Covid è ancora un problema –ha affermato- Se i numeri saranno così bassi potremo ricoverarli lontano da qui. Ma al momento siamo ancora in una fase di programmazione. In altri ospedali le aree Covid non ci saranno più e ci sarà un’area di isolamento. Bisogna ancora capire come andrà la curva”.

Nel frattempo si sta svuotando sempre di più il Sant’Anna Madonna della Neve, proprio come lo stesso dirigente aveva previsto.

“Se la scienza esiste si basa su modelli statistico-matematici. E le mie indicazioni erano razionali. Attualmente abbiamo 68 pazienti a Boscotrecase e stiamo pulendo anche i vari ospedali di nostra pertinenza”.