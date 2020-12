“Sarà impossibile evitare una terza ondata dopo Natale”. Savio Marziani, direttore sanitario del Covid Hospital Boscotrecase, mette subito tutti in guardia in vista del prossimo futuro.

LA TERZA ONDATA. Nelle ultime ore Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha annunciato che la Campania potrebbe diventare zona gialla nel prossimo weekend. “Credo che al posto di fare proclami, dovrebbe accentuare i controlli stradali –ha replicato Marziani- Non è una questione di colore, anche perché la zona rossa mi è sembrata abbastanza leggera rispetto alla scorsa primavera. Come al solito a fare la differenza sarà la presa di coscienza da parte dei cittadini, che devono capire che non bisogna uscire di casa per proteggere i nostri anziani”.

Malgrado la situazione al Sant’Anna-Madonna della Neve stia migliorando (attualmente ci sono in tutto circa 35 posti liberi) il direttore sanitario è consapevole che il cammino verso il ritorno alla normalità è ancora lungo e tortuoso. “Credo che una terza ondata dopo Natale sia inevitabile. Si dovrebbero limitare al minimo gli spostamenti, ma così non sarà”.

SITUAZIONE DECESSI. Rispetto a marzo c’è stato un netto incremento dei decessi non solo in Campania, ma in tutta Italia. Marziani ha così spiegato il fenomeno. “Alcuni pazienti arrivano in rianimazione a Boscotrecase dai vari pronto soccorso in condizioni davvero disperate. Ci sono stati casi di persone con una desaturazione seria, che sono peggiorati all’improvviso. Per quanto ci riguarda stiamo cercando di potenziare la subintensiva al quarto piano, in modo da poter avere un maggiore flusso di ossigeno. Inoltre stiamo per realizzare una sala di dialisi. Saremo una delle poche strutture in Campania a diventare Dial Covid e a gestire questa cura”.

IL CASO. Proprio nella giornata odierna al Sant’Anna-Madonna della Neve è stata operata una donna al bacino. Marziani ha così lamentato alcune mancanze nel coordinamento regionale. “C’è un bad management, ma l’organizzazione è deficitaria sotto un profilo di disponibilità specialistiche. Spesso il 118 e il Core ci dicono che pazienti che devono essere operati chirurgicamente e ortopedicamente non trovano posto in altre strutture. In questo caso la donna non poteva stare all’Ospedale del Mare, poiché lì mancano le rianimazioni per casi Covid. C’è bisogno di un coordinamento regionale in tempo reale, per sapere gli specifici posti letto che sono a disposizione”.

IL NATALE IN ARRIVO. Infine il direttore sanitario del Covid Hospital Boscotrecase ha parlato di alcune iniziative che sono in atto con l'avvento del Natale. “In questo momento abbiamo medici e infermieri che sono stanchi psicologicamente e fisicamente. Alcuni non rientrano nemmeno a casa, nemmeno per stare assieme ai loro cari. A loro va solo un grande ringraziamento per l’impegno profuso ogni giorno. Stesso dicasi per i pazienti. La direzione strategica per stare loro vicino presto organizzerà un momento per cercare di vivere al meglio questi giorni, resi ancor più particolari dalle festività”.