Sono 1.992, in Campania, i neo positivi al Covid su 11.155 test esaminati. In leggero calo il tasso di incidenza che ieri era pari al 18,59% ed oggi si attesta al 17,85%. Un decesso nelle ultime 48 ed altri quattro deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali restano pressoché invariati i ricoveri nelle terapie intensive con 15 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); calo, invece, in degenza con 321 posti letto occupati (-18 rispetto a ieri). Covid. In Campania oltre duemila casi, in calo i ricoveri Una vittima nelle ultime 48 ore, invariata l'occupazione delle terapie intensive

