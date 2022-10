Aumentano di nuovo i contagi in Campania. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, sono 3.839 i neo positivi al Covid su 20.702 test esaminati: ieri il tasso di incidenza era pari al 16,89% oggi balza al 18,54%. Quattro i decessi nelle ultime 48 ore, più altri due avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 11 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri); lieve aumento anche in degenza con 283 posti letto occupati (+2 rispetto a ieri). Covid e droghe. Sannino: “Con il web diventa tutto più pericoloso” Il punto di vista del componente dell’Osservatorio per la Legalità: “Legalizzare quelle leggere può essere una strada”

