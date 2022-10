Sono 2992, in Campania, i neo positivi al Covid su 19063 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania è in leggero rialzo il tasso di incidenza che oggi è pari al 15.69% e ieri era fermo al 14.70%. Due i decessi nelle ultime 48 ore; altre due persone decedute in precedenza ma registrate ieri. Negli ospedali restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive con 12 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri) e in degenza con 281 posti letto occupati (-3 rispetto a ieri). “E’ tempo di cambiare”: la nuova vita dell’ospedale di Boscotrecase Da oggi ripartono i ricoveri 'puliti' dopo due anni di Covid. D'Onofrio: "Non disperiamo il lavoro svolto"

