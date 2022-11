Balzo in avanti per i contagi in Campania. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, sono 2728 i neo positivi al Covid su 16597 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 13.34%, oggi sale al 16,52%. Due i decessi nelle ultime 48 ore, cui si somma un deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali sono 12 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri); calo in degenza con 273 posti letto occupati (-6 rispetto a ieri) Covid. L’allarme dei medici d’urgenza: “Attenzione alta e mantenere mascherine” Secondo i dottori bisogna “fronteggiare trasmissione virale, più che mai in Pronto soccorso”

