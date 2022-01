Cala ancora, in Campania, l'indice di contagio. Sono 5.930 - 4.363 all'antigenico, 1.567 al molecolare - i casi positivi al Covid su 45.916 test esaminati (come accade ogni lunedì il numero dei test esaminati è minore rispetto agli altri giorni). Se ieri l'indice di contagio era pari al 13,44% oggi scende al 12,91%. Ventidue i decessi nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta stabile l'occupazione delle terapie intensive con 100 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri); in aumento i ricoveri in degenza che salgono a 1391 (+7 rispetto a ieri).

Sul fronte nazionale, sono 77.696 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 138.860. Le vittime sono invece 352, mentre ieri erano state 227. Dall'inizio della pandemia sono oltre 10 milioni gli italiani contagiati dal Covid: secondo i dati del ministero della Salute sono 10.001.344, di fatto uno su sei. Gli attualmente positivi sono 2.709.857, con una diminuzione di 25.049 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 143.875. I dimessi e i guariti sono invece 7.147.612, con un incremento di 102.363 rispetto a ieri.

Sono 519.293 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 933.384. Il tasso di positività è al 15%, stabile rispetto al 14,9% di ieri. Sono 1.685, lo stesso numero di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 101. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.862, ovvero 235 in più rispetto a ieri.