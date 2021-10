Scende, in Campania, l'indice di contagio. Nelle ultime 24 ore sono 279 i casi positivi al Covid su 22.541 test esaminati. Ieri l'indice era pari al 2,1%, oggi si attesta all'1,23%. Tre i decessi, come ieri. Negli ospedali resta quasi del tutto invariata la situazione nelle terapie intensive con 16 ricoveri (-1), mentre aumentano a 189 i ricoveri in degenza (+17).

Sono 2.732 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 2.668. Sono invece 42 le vittime in un giorno, due in più di ieri. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 78.522, con un calo di 846 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.712.482, i morti 131.503. I dimessi e i guariti sono invece 4.502.457, con un incremento di 3.533 rispetto a ieri. Cifra record di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore: sono 506.043. Ieri erano stati 324.614. Il tasso di positività è dunque in calo, allo 0,5% rispetto allo 0,8% di ieri. Sono 357 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 20 (ieri 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.445, rispetto a ieri sono 34 in meno.