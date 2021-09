Sono 419, in Campania, i casi positivi al Covid su 18.877 test esaminati. Aumenta leggermente il tasso di incidenza: ieri era al 2,09%, oggi sale al 2,21%. Sono 3 i decessi. Negli ospedali calano i ricoveri nelle terapie intensive (14, meno 1) e in degenza (282, meno 9).

Sul fronte nazionale, sono 4.061 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 3.970. Sono invece 63 le vittime in un giorno (ieri erano state 67). Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.649.906, i morti 130.551. I dimessi e i guariti sono invece 4.414.272, con un incremento di 5.466 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 105.083, con un calo di 1.476 casi nelle ultime 24 ore. Sono 321.554 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 292.872. Il tasso di positività è dell'1,3%, in lieve calo rispetto all'1,4% di ieri. Sono 505 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 11 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 30 (ieri erano 40). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.650, 146 meno di ieri.