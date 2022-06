Sono 986 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 4.963 test esaminati. Il tasso di incidenza, complice il minor numero di tamponi eseguito nel weekend, balza al 19,86%, contro il 17,09% del giorno precedente. Il bollettino regionale non segnala nuove vittime. I ricoverati nelle terapie intensive salgono a quota 17 (+4), quelli in degenza sono 290 (-5).

Sul fronte nazionale, sono 10.371 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.678. Le vittime sono invece 41, rispetto a ieri 15 in più. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 74.636 tamponi con il tasso di positività al 13,9%, in lieve calo rispetto al 14,63% di ieri. Sono 193 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 14. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.210, ovvero 92 in più di ieri. Covid. In Campania continua a salire incidenza: supera il 17% Stabile situazione nelle intensive, ma aumento ricoveri degenza

Gli attualmente positivi sono 616.928, dunque 5.286 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.664.043 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.432. I dimessi e i guariti sono 16.879.683, con un incremento di 15.913 rispetto a ieri.