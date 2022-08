Sono 2.102 su 11.303 test esaminati i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 18,59%. Il bollettino regionale giornaliero segnala una vittima nelle ultime 48 ore, cui si sommano ben 24 decessi risalenti ai giorni precedenti e registrati in ritardo. Invariata l'occupazione delle terapie intensive, a quota 16, mentre i ricoveri in degenza scendono a 339 (-26 rispetto al giorno precedente). Scuola. Stop alla Dad, si torna in classe! In Campania previsto per il 13 settembre il rientro a scuola. Istituti liberi di scegliere sulla Dad

