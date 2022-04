Sono 7404 i positivi al Covid del giorno in Campania sui 35.641 test effettuati per un indice di contagio pari al 20,77%, in calo rispetto al 22,29% registrato ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione Campania. Tre i deceduti nelle ultime 48 ore cui va aggiunto un quarto decesso risalente ai giorni scorsi ma registrato solo ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 36, uno in meno rispetto a ieri. Quelli di degenza occupati 717, otto in più rispetto al dato di ieri che si attestava a quota 709. Covid. Calano tassi di contagio e ricoveri, ma ci sono 11 morti Oggi oltre 8mila positivi in Campania: il bollettino dell’Unità di Crisi

