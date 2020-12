La Campania registra 1340 positivi al covid - 19 nelle ultime 24 ore.

Il tutto fa sperare nel meglio con un numero di guariti pari a 2962 che supera di gran lunga quello dei nuovi positivi. Tra i nuovi contagiati 1253 sono asintomatici e 87 i sintomatici. Un numero di nuovi positivi da mettere in relazione a quello dei tamponi elaborati cioè 18.023.

Purtroppo però non si fermano i decessi che sono 63, di cui 17 deceduti nelle ultime 48 ore e 46 deceduti in precedenza ma registrati ieri. La situazione negli ospedali invece è la seguente: 656 posti disponibili in terapia intensiva e 144 quelli occupati, con 3160 posti letto di degenza disponibili e 1828 occupati.