Dopo la zona rossa disposta per il week end lungo di Pasqua, l'Italia torna ad essere divisa tra rosso e arancione. La Campania è tra le regioni in zona rossa, ovvero dove le restrizioni sono più rigide.

Intanto se la curva epidemiologica sarà in discesa a partire dal 20 aprile potrebbero riaprire bar, ristoranti, cinema e teatri, ma anche parrucchieri e centri estetici in zona rossa e a seguire palestre e piscine. È questa la data fissata dal Governo Draghi per analizzare l’andamento dei contagi e decidere eventuali nuove riaperture.

La discussione potrebbe avvenire nel corso della Cabina di regia del Governo fissata per la prossima settimana e che si terrà prima dell'incontro tra il premier Draghi e le Regioni, dedicato ai fondi del Recovery, e nella stessa giornata la Conferenza Stato-Regioni.

Il bollettino del Ministero della Sanità, intanto, per le ultime 24 ore indica 10.680 positivi al covid e 296 vittime. Il tasso di positività schizza al 10,4%, ieri era al 7,1% (+3,3%) con 102.795 i tamponi molecolari e antigenici.