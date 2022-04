Risale l'incidenza in Campania per il Covid. Secondo i dati del bollettino dell'Unità di crisi della Regione i positivi di oggi sono 2.862 su 16.715 test (numero più basso come tutti i fine settimana) con una quota del 17,12% rispetto al 16,77% precedente. Covid, molti anziani reticenti sulla quarta dose A riferirlo la Federazione italiana dei medici di medicina generale

Ci sono però 9 morti nelle ultime 48 ore, più un’altra vittima precedente, accertata in ritardo.

Stabili i posti letto occupati: i ricoverati in terapia intensiva sono 35 e quelli in degenza 710.