Covid-19, rimane obbligatorio fino al prossimo 30 giugno, per il personale e gli utenti, l'uso delle mascherine negli uffici della Regione Campania. Nell'atto di "raccomandazione", diffuso dalla Regione, vengono elencate le disposizioni stabilite nel decreto del Ministero della Salute del 15 giugno scorso.

L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta obbligatorio nei seguenti casi: 1) su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri; 3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata; 4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; - per gli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA). - sui luoghi e negli ambienti di lavoro delle pubbliche amministrazioni, e nelle attività produttive, industriali e commerciali (ad es., bar, ristoranti, negozi ed attività commerciali), in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto Covid: crescono ancora i contagi in Campania, sfiorano il 24 per cento Quasi 35mila nuovi positivi in tutta Italia, 45 morti. In risalita anche i ricoveri in ospedale