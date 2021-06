Nuovo centro vaccini in via Nolana. E’ stato approvato in Giunta la delibera per l’istituzione di un nuovo centro vaccinale di prossimità e di un dispensario farmaceutico nella periferia della città di Pompei, per garantire e migliorare il servizio nelle zone rurali del territorio.

Il tutto sarebbe affidato al Dott. Donato Marotta, disponibile sia per l’apertura del dispensario farmaceutico sia ad istituire presso lo stesso un centro di prossimità per le vaccinazioni anti covid. Così come previsto dalla normativa vigente della Regione Campania che permette alle farmacie pubbliche e private convenzionate la distribuzione e la somministrazione del vaccino.

Aprire un nuovo centro di prossimità per la somministrazione delle dosi, visto anche la recente scelta della Regione di aprire la piattaforma anche per le adesioni dei cittadini dai 12 anni di età in su, andrebbe ad agevolare la popolazione ad aderire al piano vaccinale.